В Італії померла культова актриса Франка Валері: що про неї відомо

Відома італійська актриса Франка Валері, якій 31 липня виповнилося 100 років, померла в неділю, 9 серпня в Римі.

Актриса померла в своїй квартирі уві сні. Її поховають у понеділок, 10 серпня, повідомило видання Today.

Справжнє ім'я актриси – Франка Марія Норза. Вона народилася в Мілані, провела там дитинство і юність. Оскільки у 1938 році в Італії було прийнято антисемітські "расові закони", батько майбутньої актриси, який був євреєм, втік до Швейцарії разом з її братом. Дівчина залишилася на батьківщині і не зазнала репресій тільки завдяки знайомому матері, який змінив її паспортні дані.

Франка Валері у фільмі "Знак Венери" Today

Франка з юнацьких років захопилася театром, в 1947 році вона вперше вийшла на професійну сцену. Її першою роботою в кінематографі став фільм Федеріко Фелліні "Вогні вар'єте", знятий ним спільно з Альберто Латтуада в 1950 році. За довгі роки роботи в кіно і на телебаченні Валері вдалося попрацювати з багатьма видатними режисерами, зокрема з Едуардо Де Філіппо, Маріо Монічеллі, Діно Різі.

Франка Валері Today

Вона знімалася разом з такими зірками італійського комедійного кіно, як Тото і Альберто Сордо.

У 1960-і роки актриса багато працювала на італійському телебаченні, ставши однією з найпопулярніших учасниць розважальних шоу. У 1970-ті роки вона стала писати сценарії телесеріалів, в яких потім знімалася. Акторською діяльністю вона займалася до початку 2000-х років.

Франка Валері померла в вік 100 років Today

У 2020 році актриса була удостоєна національної кінопремії Італії "Давид ді Донателло" за видатну кар'єру в кінематографі.

Валері була удостоєна національної кінопремії Італії Today

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Парижі 25 липня померла актриса Олівія де Хевілленд, відома своєю роллю Мелані Гамільтон у фільмі "Віднесені вітром".