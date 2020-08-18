Українським фільм номінували на "європейський Оскар"

Український драматичний фільм "Атлантида" режисера Валентина Васяновича номінували на премію Європейської кіноакадемії, яку називають "європейським Оскаром".

Про це повідомили на офіційній сторінці стрічки у Facebook. У публікації відзначили, що переможців оголосять 7 листопада на Фестивалі європейського кіно в Севільї (Іспанія).

"Ми сприймаємо кожен фестиваль чи премію як можливість розповісти світу про війну з Росією. Цього разу ми зможемо ще раз нагадати про неї Європі. Пишаємося цією можливістю і вітаємо всю творчу команду!" – йдеться на сторінці фільму.

Відзначимо, у стрічці розповідається про події на Донбасі, який повернувся під контроль України. Зйомки фільму відбувалися з січня по березень 2018 року в Маріуполі. Прем'єра в Україні запланована на 5 листопада 2020 року.

Фільм "Атлантида" номінували на премію Європейської кіноакадемії Facebook Атлантида / Atlantis

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український фільм "Віддалений гавкіт собак", про хлопчика, який живе на Донбасі під час війни, номінували на американську телепремію "Еммі".