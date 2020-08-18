Українським фільм номінували на "європейський Оскар"

Український драматичний фільм "Атлантида" режисера Валентина Васяновича номінували на премію Європейської кіноакадемії, яку називають "європейським Оскаром".

Про це повідомили на офіційній сторінці стрічки у Facebook. У публікації відзначили, що переможців оголосять 7 листопада на Фестивалі європейського кіно в Севільї (Іспанія).

"Ми сприймаємо кожен фестиваль чи премію як можливість розповісти світу про війну з Росією. Цього разу ми зможемо ще раз нагадати про неї Європі. Пишаємося цією можливістю і вітаємо всю творчу команду!" – йдеться на сторінці фільму.

Відзначимо, у стрічці розповідається про події на Донбасі, який повернувся під контроль України. Зйомки фільму відбувалися з січня по березень 2018 року в Маріуполі. Прем'єра в Україні запланована на 5 листопада 2020 року.

Фільм "Атлантида" номінували на премію Європейської кіноакадемії Facebook Атлантида / Atlantis

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український фільм "Віддалений гавкіт собак", про хлопчика, який живе на Донбасі під час війни, номінували на американську телепремію "Еммі".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!