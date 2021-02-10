Український серіал "Кріпосна" почали показувати в Японії
Український серіал "Кріпосна" виробництва FILM.UA Group й телеканалу СТБ із 3 лютого почали показувати в Японії. На місцевому телеканалі Ginga проєкт виходить під назвою "Полум’яне кохання".
Так, драму про кріпосну дівчину Катерину Вербицьку транслюють з оригінальною звуковою доріжкою і субтитрами японською мовою. Про це повідомляє телеканал "СТБ".
До початку показу телеканал також випустив трейлер японською мовою, а сторінку серіалу оформив з увагою до деталей української культури.
"Кріпосна" – українська костюмована телевізійна драма, прем'єра якої відбулася 25 лютого 2019 року на телеканалі "СТБ". За даними рейтингів, серіал став лідером серед усіх телеканалів і найкращим продуктом в історії телеканалу. Серіал уже побачили в Чехії, Литві, Казахстані, Росії, Білорусі. Права на показ також продано в Словаччину, Болгарію, Латвію, Естонію, Грузію та на території Латинської Америки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні взялися за зйомки третього сезону масштабної драми "Кріпосна". Прем'єра в ефірі телеканалу "СТБ" відбудеться у 2021 році.
Раніше телеканал "СТБ" потрапив у скандал через прем'єру серіалу "Кріпосна", який знято російською мовою. Громадські активісти висловили свій протест.