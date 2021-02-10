Український серіал "Кріпосна" почали показувати в Японії

Український серіал "Кріпосна" виробництва FILM.UA Group й телеканалу СТБ із 3 лютого почали показувати в Японії. На місцевому телеканалі Ginga проєкт виходить під назвою "Полум’яне кохання".

Так, драму про кріпосну дівчину Катерину Вербицьку транслюють з оригінальною звуковою доріжкою і субтитрами японською мовою. Про це повідомляє телеканал "СТБ".

До початку показу телеканал також випустив трейлер японською мовою, а сторінку серіалу оформив з увагою до деталей української культури.

"Кріпосна" – українська костюмована телевізійна драма, прем'єра якої відбулася 25 лютого 2019 року на телеканалі "СТБ". За даними рейтингів, серіал став лідером серед усіх телеканалів і найкращим продуктом в історії телеканалу. Серіал уже побачили в Чехії, Литві, Казахстані, Росії, Білорусі. Права на показ також продано в Словаччину, Болгарію, Латвію, Естонію, Грузію та на території Латинської Америки.

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