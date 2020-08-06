Український фільм жахів "Сторонній" отримав десять престижних міжнародних нагород

Олена Кордунова Кіно 13:27, 6.08.2020

Український фільм жахів "Сторонній" (Stranger) отримав нагороду на престижному міжнародному кінофестивалі Fantaspoa в Бразилії. Це вже десята нагорода, отримана картиною.

Так, стрічка стала переможцем в номінації "Найкраще художнє рішення". Про це повідомляє портал "Нове українське кіно" (дивіться відео в кінці новини).

Режисером і автором сценарію фільму є Дмитро Томашпольський. Головні ролі виконали Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова. Стрічку створено українською кінокомпанією "Гагарін Медіа" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Кадр з фільму Stranger
Скріншот відео (YouTube)

За сюжетом фільму, команда синхронного плавання зникає під водою в басейні під час виступу, а пацієнтка лікарні зникає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані між собою і до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспекторці Глухівській, в кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи.

Кадр з фільму Stranger
Скріншот відео (YouTube)

Нагадаємо, раніше фільм вже перемагав в різних номінаціях на конкурсах в США, Японії, Канаді, Колумбії та інших країнах. Крім того, фільм ще покажуть на фестивалях в Німеччині, Португалії та Норвегії.

Дивіться також трейлер фільму "Сторонній" (Stranger):

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо. що американська кінокомпанія Netflix знімає перший фільм в Україні. У головних ролях картини – актори Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов. Це буде комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні під назвою The Last Mercenary ("Останній найманець").

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