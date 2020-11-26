Український фільм "Захар Беркут" вийшов в прокат в ОАЕ: цікаві факти про стрічку

26 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах стартував кінопрокат українського фільму "Захар Беркут". Показ кінокартини відбудеться в 600 кінотеатрах по всій країні.

Над фільмом працював український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв. Основою для стрічки стала однойменна повість Івана Франка. OBOZREVATEL розповідає про що фільм "Захар Беркут" та цікаві факти про нього (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Про що фільм "Захар Беркут"

Події масштабного історичного бойовика "Захар Беркут" відбуваються в XIII столітті. Монгольська орда, очолювана ханом Бурундаєм, рухається в західному напрямку, знищуючи поселення, які зустрічає на шляху, і захоплюючи їхніх жителів в рабство. Близько Карпатських гір орда влаштовує стоянку.

Кадр з фільму "Захар Беркут" Facebook-сторінка фільму "Захар Беркут"

Вночі брати Беркути таємно проникають в табір, щоб звільнити нещасних бранців хана. Бурундай вирішує помститися нахабам і зрівняти їх рідне село з землею. Він знаходить серед місцевих жителів людину, яка за винагороду готова відкрити таємний прохід через гори. Однак брати Беркути не збираються здаватися на милість ворога і готові вступити в нерівний бій за свою свободу.

Кадр з фільму "Захар Беркут" Facebook-сторінка фільму "Захар Беркут"

Хто грав в "Захар Беркут"

У зйомках брав участь зірка фільму "Термінатор" Роберт Патрік. Роль Івана зіграв Рокі Майєрс, Елісон Дуді виконала роль матері братів Беркутов і дружини головного героя – Захара. Актриса з Британії Поппі Дрейтон втілила на екрані роль Мирослави.

У роботі над фільмом брали участь й українські актори: Андрій Ісаєнко, Марина Кошкіна, Віктор Жданов.

Кадр з фільму "Захар Беркут" Facebook-сторінка фільму "Захар Беркут"

Цікаві факти про "Захар Беркут"

Режисер проєкту зізнався в тому, що Карпати завдяки своїй містичній атмосфері стали ще одним чинним персонажем фільму.

Під час зйомок важливих сцен на 8 хвилин припинилася злива, яка до цього йшла протягом усього дня. Цього часу вистачило на те, щоб завершити роботу над сценою до кінця.

У бойових сценах фільму брали участь українські каскадери, яких консультували їхні американські та британські колеги.

Фільм призначений для глядачів від 12 років й підходить для сімейного перегляду.

Онук Івана Франка дав особисту згоду на те, щоб події фільму відрізнялися від твору його знаменитого діда.

Кадр з фільму "Захар Беркут" Facebook-сторінка фільму "Захар Беркут"

Кадр з фільму "Захар Беркут" Facebook-сторінка фільму "Захар Беркут"

Трейлер фільму "Захар Беркут": дивитися онлайн

До речі, прем'єра кінофільму в українських кінотеатрах відбулася 10 жовтня 2019 року. Першими закордонними країнами, де стрічка з'явилася в кінопрокаті, стали Латвія, Литва та Естонія, де фільм вийшов на великі екрани 28 лютого 2020. Протягом 2019-2020 років виробники стрічки попередньо продали права на показ стрічки в ряд країн Європи, США, Канаду, Австралію, Нової Зеландії та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український гурт "Океан Ельзи" презентував кліп на пісню "Перевал", яка стала саундтреком до фільму "Захар Беркут".