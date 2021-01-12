Український фільм "Якщо було завтра" отримав престижну нагороду в Іспанії

В Іспанії на міжнародному кінофестивалі Barcelona International Film Festival українська картина "Якщо було завтра" виграла в номінації "Найкращий короткометражний фільм".

Режисерка кінострічки – Анастасія Євченко. Про це написали на сторінці в Facebook автори картини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми знову це зробили. Номінація "Найкращий короткометражний фільм" на кінофестивалі Barcelona International Film Festival – наша перша нагорода у 2021 році", – написали автори.

"Якщо було завтра" виграв у номінації "Найкращий короткометражний фільм" Скриншот

Про що фільм "Якщо було завтра"

Стрічка порушує теми війни, людських цінностей та любові. Головні ролі в стрічці виконали актори Вікторія Левченко і Олексій Олексюк.

Варто зазначити, що фільм уже подивилися на кінофестивалях в Італії, Великобританії, Швейцарії, Франції, США, Україні, Бельгії та Іспанії. Загалом картина отримала 34 нагороди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британське видання The People's Movies оприлюднило список топ-20 найкращих фільмів жахів 2020 року. Так, до нього потрапила українська стрічка "Сторонній" (Stranger).