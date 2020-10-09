Український фільм уперше покажуть у турецькому прокаті

23 жовтня фільм "Фортеця Хаджибей" виробництва Одеської кіностудії виходить у прокат у Туреччині. Показ кінокартини відбудеться в 600 кінотеатрах по всій країні від Стамбула до Анталії.

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України. Зазначається, що дистрибуцією фільму займається турецька компанія MarsMedia (щоб переглянути трейлер, доскрольте новину до кінця).

"Фортеця Хаджибей" – це кінокартина, яка відкриває нове сторіччя Одеської кіностудії. Широкий показ національного фільму за кордоном – це унікальний випадок в історії нашого кіно. Вперше українську кінострічку покажуть у турецькому прокаті. Дуже радує така кількість екранів у Туреччині. Ми горді представити українське кіно для іноземних глядачів", – заявив голова правління ПрАТ "Одеська кіностудія" і генеральний продюсер фільму Андрій Осипов.

Кадр з фільму "Фортеця Хаджибей" thegaltimes.com

Нагадаємо, що події картини відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я. Козак Андрій повинен передати важливу інформацію в Стамбул. Для цього йому треба звільнити з в'язниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми. Молоді люди зважуються на ризиковану операцію.

Кадр з фільму "Фортеця Хаджибей" segodnya.ua

Виробництво фільму здійснила Одеська кіностудія за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Фільм знятий у копродукції: Georgian International Film (Грузія), AISI film (Туреччина), Національна кіностудія ім. О. Довженка (Україна), Тернопільська кінокомісія (Україна), кінокомпанія "ІнсайтМедіа" (Україна).

Режисером картини став Костянтин Коновалов, сценарій Євгена Тимошенка, Костянтина Коновалова, за участі Мірзи Давітая. Ролі в фільмі виконали українські та турецькі актори.

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