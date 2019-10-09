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10 жовтня • оновлено в 05:00
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Український фільм номіновано на премію "Оскар": що відомо про претендента

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Український фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва потрапив до лонг-листа кінопремії "Оскар" у номінації "Міжнародний повнометражний фільм".

Про це йдеться в пресслужбі Держкіно у Facebook, де також розповідається про ще одну кінострічку україно-чеського-польсько-словацького виробництва "Розмальоване пташеня", режисера Вацлава Магоула, який був представлений від Чехії.

Фільм "Додому" потрапив до лонг-листа премії "Оскар"

Фільм "Додому" потрапив до лонг-листа премії "Оскар"

"Американська кіноакадемія оприлюднила довгий список кінопремії "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Відібраний Українським Оскарівським комітетом фільм Нарімана Алієва "Додому" – у довгому списку картин із 93 країн світу, які пройшли відбір", – уточнили в Держкіно.

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Відео: офіційний трейлер фільму "Додому"

У фільмі розповідається про кримського татарина Мустафу, який втратив сина під час війни на сході України. Він вирішив поховати дитину вдома, у Криму, після чого відправився з молодшим сином у подорож. Головні ролі у фільмі виконали Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов.

Фільм "Додому" також претендує на нагороду Європейської кіноакадемії. В Україні цей фільм нагороджений Гран-прі Одеського кінофестивалю – "Золотий Дюк", який присуджується за результатами глядацьких симпатій.

Як відомо, шорт-лист кінопремії "Оскар" буде оголошено 16 грудня 2019 року, а номінанти – 13 січня 2020 року.

92-га церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення в галузі кінематографу відбудеться 9 лютого 2020 в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм "Додому" вже було презентовано на Каннському фестивалі, де він отримав схвалення кінокритиків. Стрічка увійшла до конкурсної програми "Особливий погляд". Світова прем'єра стрічки відбулася 22 травня.

У серпні стало відомо, що український оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

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Місце
Україна
Тег
Оскар
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надеюсь, главный трек воет джамала
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кристина Стефанова:"Надеюсь, главный трек воет джамала:. Мадам, не огорчайтесь: вы же знаете этих западных интриганов. Если бы не они, Оскара бы получила Россия за мультфильм о новых ракетах с непредсказуемой территорией. Но ничего, зато Вы со Скаьеевой поделите премию ТЭФИ;)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну куда же без крымских татар и войны в Донбассе
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кристина Стефанова:"Ну куда же без крымских татар и войны в Донбассе". Некуда, некуда, мадам! Без них Ольгино снимут с довольствия
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
очередные свинные сопли
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