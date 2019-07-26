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Український фільм про перемогу над Росією покажуть на Венеціанському фестивалі: у чому суть

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На 76-ому Венеціанському кінофестивалі відбудеться прем'єра українського фільму "Атландита" режисера Валентина Васяновича про перемогу над Росією.

Відповідну заяву оприлюднено на офіційній сторінці Держкіно в Facebook, де уточнюється, що захід цього року пройде з 28 серпня до 7 вересня.

Венеціанський фестиваль

Венеціанський фестиваль

socportal

"Прем’єра фільму у Венеції є не менш престижною, ніж в Каннах, адже щороку тут збираються світові зірки і кінопрофесіонали першої величини. Я вважаю "Атлантиду" однією із найкращих українських стрічок останніх років, і переконаний, що ця картина гідно представить Україну на одному із найпрестижніших кінофестивалів світу", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що "Атлантида" – це фільм про майбутню перемогу України у війні з Росією. "Про судоми, перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: на рівні промислового ландшафту, і насамперед – у людському вимірі", – додали у відомстві.

Валентин Васянович працював як автор сценарію, режисер, оператор і продюсер. Продюсери – Ія Мислицька і Vladimir Yatsenko.

Фільм братиме участь у рамках конкурсної програми "Горизонти", яка є другою за значимістю і проводиться паралельно з головним конкурсом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фільм українського режисера Володимира Тихого "Брама" отримав нагороду на фестивалі Fantaspoa в Бразилії за кращий сценарій.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
Італія Венеція
Теги
фільм Венеціанський кінофестиваль
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
""Атлантида" – это фильм о будущей победе Украины в войне с Россией. "О судорогах, перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего – в человеческом измерении""© то есть как обычно, влажные укромечты!
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Это в жанре - фантастическая комедия? А если серьёзно: Украинцы, ведь в подовляющем большинстве вы умный и трезвый народ, как вы терпите этот разгул сумащедших в кастрюлях?
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hunt andres
hunt andres
Фильм о будущей победе украины над России. Это в категории фильмов фэнтэзи или арт-хауса чи шо?:-)))
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