Український фільм про хлопчика з Донбасу номінували на "Еммі": що відомо

Юля Ухіна Кіно 17:51, 7.08.2020

Український фільм "Віддалений гавкіт собак", про хлопчика, який живе на Донбасі під час війни, номінували на американську телепремію "Еммі".

Про це на особистій сторінці в Facebook повідомив асистент режисера стрічки Азад Сафаров. "Доброго ранку! Не вставайте! У мене грандіозна новина для вас. Фільм про Україну номінований на круту і найпрестижнішу у світі нагороду Emmy! Той самий наш фільм "Віддалений гавкіт собак", про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе у лінії фронту", – написав він.

Український фільм про хлопчика з Донбасу номінували на "Еммі" (фото – espreso.tv)

Сафаров також зазначив, що картина номінована в категорії "Видатний документальний фільм про сучасні події". Переможців премії "Еммі" оголосять 20 і 21 вересня в США.

Нагадаємо: раніше фільм "Віддалений гавкіт собак" вже вигравав премію Peabody Award в категорії "Документалістика", а також потрапляв в шорт-лист американської кінопремії Оскар.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Лос-Анджелесі (США) оголосили всіх номінантів 72-ої щорічної церемонії нагородження телевізійних проєктів премією "Еммі" 2020 року. Культурна подія відбудеться 20 вересня. Ведучим заходу стане Джиммі Кіммел.

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