Український фільм про Донбас здобув нагороду на престижній премії США

Український документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" переміг в одній із номінацій популярної премії IDA Awards (International Documentary Association).

Так, кінострічка здобула нагороду за "Найкращу операторську роботу". Про це повідомила режисерка картини Ірина Цілик на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що нагороди цієї асоціації є, імовірно, найпрестижнішими у світі.

"Я щиро вітаю нашого дорогого оператора Славу Цвєткова і всю команду фільму з цією дуже важливою та крутою нагородою! До речі, це 20-та нагорода для нашого фільму. Непоганий був 2020 рік, принаймні, для цієї стрічки", – написала Цілик.

Нагадаємо, фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" розповідає про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де військові дії тривають уже довгий час. Долаючи щоденні травми існування у прифронтовій зоні, 36-річна Анна сама виховує чотирьох дітей.

Але, незважаючи на всі труднощі, ця сім'я є дуже дружною і життєрадісною. Мама і діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самостійно фільми про своє життя під час війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська кінорежисерка Ірина Цілик отримала приз відомого американського фестивалю незалежного кіно "Санденс".