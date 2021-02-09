Український фільм потрапив на кінофестиваль Берлінале-2021

Український фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" потрапив на конкурс Берлінале-2021. Знаменитий кінофестиваль проходитиме в два етапи.

Так, з 1 по 5 березня кінострічки перегляне журі, а у червні 2021 року картини продемонструють широкій аудиторії. Про це повідомили в пресслужбі Державного агентства України з питань кіно.

Як стало відомо, фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" представлять у програмі Generation 14plus.

Згідно з сюжетом, 16-річна Маша – випускниця київської школи, стикається з усіма труднощами свого віку. Друзі дівчинки допомагають забути про проблеми і вийти із зони комфорту.

Провідною темою в кінострічці є любов. Маша закохується в свого однокласника і розуміє, що якщо не наважиться проявити симпатію, то ніколи не дізнається, чи взаємна вона.

Афіша кінофестивалю Пресслужба Державного агентства України з питань кіно

У головних ролях фільму знялися Марія Федорченко, Арсенія Маркова, Яна Ісаєнко, Олександра Іванова та інші.

Картина розроблялася з осені 2016 року, а її зйомки пройшли в Києві та Київській області у 2020 році.

Відзначимо, що прем'єра фільму "СТОП-ЗЕМЛЯ" в Україні запланована на другу половину 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" переміг в одній з номінацій популярної премії IDA Awards (International Documentary Association).