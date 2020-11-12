Український фільм "Поїзд "Київ – Війна" вийшов у прокат: про що стрічка

У четвер, 12 листопада, у всеукраїнський прокат вийшов документальний фільм режисера Корнія Грицюка "Поїзд "Київ – Війна" про події на Донбасі. Він доступний для перегляду в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Маріуполі, Сумах, Полтаві, Чернігові в кінотеатрах мереж "Планета Кіно" та "Мультиплекс".

Так, у кінокартині розказана драматична історія поїзда №126, який курсує зі столиці до Костянтинівки, відразу за якою починається лінія фронту. Понад 12 годин у дорозі проводять різні люди – це військові, волонтери, переселенці, жителі окупованих територій і люди, чия доля якось пов'язана з Донбасом. Вони спілкуються, сперечаються, навіть сваряться, але говорять і їдуть в одному напрямку. І всі вони прагнуть миру (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Кадр з фільму "Поїзд" Київ – Війна "

Вперше картина була показана в рамках позаконкурсної програми кінофестивалю "Молодість" у 2020 році, де викликала чималий ажіотаж. Автор фільму зазначає, що головне завдання його роботи – спонукати українців до діалогу.

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найцікавіших українських фільмів, які в листопаді 2020 року вийдуть на великий екран.