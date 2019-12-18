Український фільм отримав одразу п'ять нагород на престижному кінофестивалі: опубліковано трейлер

Фільм українського режисера Дмитра Томашпільського "Сторонній" отримав п'ять нагород на Міжнародному кінофестивалі фантастики, хоррорів та фентезі у колумбійській Боготі.

Про це на офіційній сторінці в Facebook повідомила пресслужба Держкіно України (щоб подивитися трейлер фільму "Сторонній", проскрольте до кінця сторінки).

"Перший офіційний трейлер фільму Дмитра Томашпольського Сторонній/Stranger та чудові новини: "Сторонній" отримав п'ять нагород Міжнародного кінофестивалю фантастики, хоррорів та фентезі Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia у місті Богота, Колумбія", – йдеться в повідомленні.

Фільм "Сторонній" – офіційний постер facebook / СтороннійStranger

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Так, категорії, в яких український фільм отримав нагороди:

Найкращий художній фільм у категорії SCI-FI;

Найкращий режисер – Дмитро Томашпільський;

Найкращий сценарій – Дмитро Томашпільський;

Найкращий оператор – Сергій Смичок;

Найкращий художник – Олексій Величко.

Фільм "Сторонній" – постер facebook / СтороннійStranger

За сюжетом, під час виступу зникає команда синхронного плавання прямо під водою у басейні. Одночасно зникає пацієнтка водолікарні під час прийому хвойно-перлової ванни. У картині переплетено детективні та фантастичні напрямки. Головному герою, інспектору Глухівському, в якого не було ще нерозкритих справ, належить з'ясувати, яким чином пов'язані всі зникнення.

Головні ролі виконали: Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова. Продюсерка – Олена Дем'яненко. Фільм створено кінокомпанією "Гагарін Медіа" за підтримкою Держкіно. Фільм вийде у прокат 2020 року.

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