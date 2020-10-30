Український фільм 'Голем' потрапив до списку найстрашніших: що відомо

Напередодні Геловіна український фільм "Голем" внесли до списку найстрашніших.

Так, The New York Times включив дану картину в свою добірку, так як це "незвичайний надприродний трилер, що нагадує "Франкенштайна" і "Відьму" Роберта Еггерса", пише РБК-Україна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Фільм "Голем" ізраїльські режисери Йоав і Дорон Пас знімали в 2017 році в Києві і в 2018 в Одесі. Головну роль виконав 15-річний український актор Кирило Черняков.

Також крім "Голема" в список найстрашніших фільмів від The New York Times потрапили такі картини:

Лютий (The Blackcoat's Daughter)

Камера (Cam)

Виродок 2 (Creep 2)

Зловісні мерці (The Evil Dead)

Будинок 1000 трупів (House of 1000 Corpses)

Запрошення (The Invitation)

Полтергейст (Poltergeist)

Дев'ята сесія (Session 9)

Химера (Splice)

Мила (Sweetheart)

Прибрати з друзів (Unfriended)

Що б ви зробили... (Would You Rather)

Дія картини відбувається в розпал епідемії чуми в Литві в 1673 році. Невелике єврейське селище живе відособленим життям, однак російські християни по сусідству звинувачують їх у поширенні хвороби. Головна героїня Ханна за допомогою стародавніх заклинань створює Голема - істоту-захисника, що дуже схожий на її власного загиблого сина. Один за одним йдуть із життя вороги Ханни і всі, хто бажав їй та її селищу зла. Але жінка не знала, що Големом керує набагато страшніша сила ніж та, яка загрожувала до його появи.

Варто відзначити, що прем'єра "Голему" відбулася на найбільшому горор фестивалі у світі - Frightfest у Лондоні. Права на трансляцію фільму придбали Netflix, Amazon та iTunes. Стрічка також була визнана одним із найкращих фільмів жахів виданням Rotten Tomatoes та стрімінговою платформою Netflix.

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