Український фільм "Атлантида" висунули на премію BAFTA у 12 номінаціях
Популярний український фільм "Атлантида", який раніше був висунутий на "Оскар", потрапив до списку престижної премії BAFTA у 12 номінаціях. Режисер кінострічки – Валентин Васянович.
Переможців буде оголошено 11 квітня цього року. Про це повідомили в пресслужбі Державного агентства України з питань кіно.
Так, "Атлантида" буде боротися в таких категоріях премії:
Найкращий фільм;
Найкращий неангломовний фільм;
Найкраща режисерська робота;
Найкращий оригінальний сценарій;
Найкращий кастинг;
Найкраща операторська робота;
Найкращий монтаж;
Найкраща музика до фільму;
Найкращий художник-постановник;
Найкраща чоловіча головна роль;
Найкраща жіноча головна роль;
Найкраща чоловіча другорядна роль.
Про що фільм "Атлантида"
Дії фільму "Атлантида" відбуваються у 2025 році, коли Україна перемогла у війні на Донбасі. За сюжетом велика частина східної України перетворилася в землю, непридатну для життя людей: шахти затоплені, криниці та річки отруєні, інфраструктура зруйнована.
В "Атлантиді" знімалися непрофесійні актори. Так, одні з головних ролей зіграли колишній розвідник, волонтер благодійного фонду Андрій Римарук, парамедикиня Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.
Крім того, фільм отримав чимало міжнародних нагород. На рахунку кінострічки чотири Гран-прі і його показали більш ніж на 50 фестивалях. Також картину придбав HBO Eastern Europe та дистриб'ютори трьох європейських країн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальні російські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов вибухнули обуренням через перемогу українського фільму "Атлантида" в одній із номінацій на Венеційському кінофестивалі.