Український фільм 'Атлантида' висунули на премію BAFTA у 12 номінаціях

Популярний український фільм "Атлантида", який раніше був висунутий на "Оскар", потрапив до списку престижної премії BAFTA у 12 номінаціях. Режисер кінострічки – Валентин Васянович.

Переможців буде оголошено 11 квітня цього року. Про це повідомили в пресслужбі Державного агентства України з питань кіно.

Так, "Атлантида" буде боротися в таких категоріях премії:

Найкращий фільм;

Найкращий неангломовний фільм;

Найкраща режисерська робота;

Найкращий оригінальний сценарій;

Найкращий кастинг;

Найкраща операторська робота;

Найкращий монтаж;

Найкраща музика до фільму;

Найкращий художник-постановник;

Найкраща чоловіча головна роль;

Найкраща жіноча головна роль;

Найкраща чоловіча другорядна роль.

Дії фільму "Атлантида" відбуваються у 2025 році, коли Україна перемогла у війні на Донбасі. За сюжетом велика частина східної України перетворилася в землю, непридатну для життя людей: шахти затоплені, криниці та річки отруєні, інфраструктура зруйнована.

В "Атлантиді" знімалися непрофесійні актори. Так, одні з головних ролей зіграли колишній розвідник, волонтер благодійного фонду Андрій Римарук, парамедикиня Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

Крім того, фільм отримав чимало міжнародних нагород. На рахунку кінострічки чотири Гран-прі і його показали більш ніж на 50 фестивалях. Також картину придбав HBO Eastern Europe та дистриб'ютори трьох європейських країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальні російські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов вибухнули обуренням через перемогу українського фільму "Атлантида" в одній із номінацій на Венеційському кінофестивалі.