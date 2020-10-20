Українські серіали осені 2020: що обов'язково потрібно подивитися

Традиційно восени 2020 року відбулися прем'єри українських серіалів, багато з яких розповідають про кохання, боротьбу за щастя або ж просто веселять глядачів. В деяких кінокартинах не обійшлося й без згадки про знакові для історії країни події.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував добірку найцікавіших новинок, які вже вийшли на екрани. А також список тих, прем'єра яких тільки запланована.

"І будуть люди"

Кінокартина "І будуть люди" показує знакові для історії України події початку ХХ століття: Першу світову війну, розкуркулення, революцію, Голодомор. У серіалі 12 епізодів, які детальніше познайомлять з 12 основними героями та їхніми долями. Палке кохання, драматичні історії, людські цінності. Люди, що жили 100 років тому, стануть близькими та зрозумілими нам сьогоднішнім.

Прем'єра історичної саги відбулася 14 вересня о 20:15 на телеканалі СТБ.

"На твоєму боці" (2 сезон)

За сюжетом серіалу "На твоєму боці" – талановита нейрохірургиня Анастасія Стрілецька зустрічає на своєму шляху Максима, племінника і за сумісництвом начальника охорони власника клініки, в якій вона працює. Чоловік, який з дитинства тісно пов'язаний з кримінальним світом, закохується в дівчину і намагається заради неї повністю змінити своє життя і перейти на бік добра. Пара навіть одружилася. Однак в кінці 1 сезону Максим потрапляє за ґрати.

У другому сезоні герої змушені пройти через чергові випробування: Максим захищав свої переконання і кохання до дружини в гнітючій атмосфері в'язниці, а Анастасія робила все можливе, щоб витягнути чоловіка на свободу. Варто зазначити, що звільнення Максима не розв`яже всі його проблеми, більш того, продовжаться і його духовні пошуки.

Другий сезон кримінальної драми "На твоєму боці" виходив на телеканалі "Україна" по буднях о 21:00. Заключна серія була показана в четвер, 17 вересня.

"Тінь зірки"

За сюжетом, головна героїня Рената Мартін любила співати, і батьки допомогли стати їй поп-дівою. І ось у свої тридцять вона раптом замислюється про те, що її життя їй не належить. Причина – вбивство фанатки, яка скопіювала образ Ренати. Приїзд в місто сестри Ренати, Насті, ситуацію не полегшує, молодша сестра, у якої їхня мати вкрала чоловіка – не найкраща психологічна підтримка.

Прем'єра 20-серійної картини "Тінь зірки" відбулася 19 жовтня, о 21:00 на каналі "Україна".

"Суперкопи. Повернення"

Серіал розповідає про українських копів, які борються з несправедливістю та потрапляють в дивні колотнечі. Вперше кінокартина вийшла на екрани у 2016 році й зараз вже в ній налічується 5 сезонів.

У новому сезоні, який буде складатися з 30-ти серій, задіяні актори Андрій Бурим, Тарас Цимбалюк, Сергій Куда, Олександр Погребняк, Ольга Сторожук. Прем'єра відбулася 19 жовтня на телеканалі НЛО TV.

"Мить, вкрадена у щастя"

Ася – богиня грушевого варення та ароматних цукатів, її десерти "з присмаком щастя, яке вислизає" зводять з розуму навіть іноземних експертів. Однак з життя самої Асі щастя пішло три роки тому, коли загинув її чоловік. Відтоді молода жінка не дозволяє собі навіть мріяти про кохання.

Нова історія в житті Асі почнеться з жарту. На дні народження приятеля Валентина його дружина Ліля, розгулявшись, продає власного чоловіка Асі за пляшку шампанського. Жарт обертається драмою, розкриваючи в героях те, що вони намагалися приховати від сторонніх очей: хтось гріхи молодості, хтось – серця, які прагнуть кохання.

Прем'єра 4-серійної картини відбулася 18 жовтня, о 17.00 на каналі "Україна".

"Козаки. Абсолютно брехлива історія"

Дата виходу: осінь 2020 року

У центрі сюжету "Козаки. Абсолютно брехлива історія" виявляться події кінця XVI століття. Звичайний український селянин Іван намагається вкрасти коштовності у московського царя. На таку відчайдушну крадіжку хлопця змусять життєві обставини: мама Івана потрапила в турецький полон, тому українцю потрібні кошти, щоб її звільнити. Хлопець краде магічну сережку, яка є запорукою непереможності московської влади та втрачає її. З цього і починаються захоплюючі та дуже небезпечні пригоди селянина.

Повернути сережку виявиться нелегко, адже її на Січі носить отаман. Потрапити до лав козаків і відібрати коштовність – просто неможливо. Але в Івана не залишається вибору: на нього вже влаштували полювання найманці царя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Сестра Ретчед" (Ratched) за книгою Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі" став найпопулярнішим на стрімінговій платформі Netflix серед оригінальних проєктів, які представили у 2020 році.