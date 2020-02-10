Українка отримала "Оскар" у престижній номінації: хто вона

Продюсерка Олена Андреїчева, киянка, яка зараз живе у Великобританії, отримала "Оскар" за найкращий документальний короткометражний фільм "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)".

Це 40-хвилинна стрічка, яка раніше отримала нагороду Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

Фільм розповідає про некомерційну організацію Skateistan, яка заснувала свою школу скейтингу у 2007 році для дівчат із бідних районів, які навчаються в установі читати, писати і кататися на скейтборді у Кабулі.

instagram.com/_andreicheva

instagram.com/_andreicheva

Олена Андреїчева – британська кінематографістка і журналістка. Дівчина народилася у Києві та працює у сфері документального виробництва і розвитку телебачення з 2006 року.

instagram.com/_andreicheva

Андреїчева вивчала фізику в університеті та отримала ступінь магістра журналістики.

instagram.com/_andreicheva

Дівчина працювала з багатьма великими виробничими компаніями Великобританії над різними проєктами.

instagram.com/_andreicheva

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська піаністка українського походження Надія Шпаченко виграла "Греммі-2020" у категорії "Найкращий збірник класичної музики".

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