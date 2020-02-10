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10 лютого • оновлено в 18:58
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Українка отримала "Оскар" у престижній номінації: хто вона

11.3т
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Продюсерка Олена Андреїчева, киянка, яка зараз живе у Великобританії, отримала "Оскар" за найкращий документальний короткометражний фільм "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)".

Це 40-хвилинна стрічка, яка раніше отримала нагороду Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

Українка отримала "Оскар" у престижній номінації: хто вона
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Фільм розповідає про некомерційну організацію Skateistan, яка заснувала свою школу скейтингу у 2007 році для дівчат із бідних районів, які навчаються в установі читати, писати і кататися на скейтборді у Кабулі.

Українка отримала "Оскар" у престижній номінації: хто вона

instagram.com/_andreicheva

Українка отримала "Оскар" у престижній номінації: хто вона

instagram.com/_andreicheva

Олена Андреїчева – британська кінематографістка і журналістка. Дівчина народилася у Києві та працює у сфері документального виробництва і розвитку телебачення з 2006 року.

Українка отримала "Оскар" у престижній номінації: хто вона

instagram.com/_andreicheva

Андреїчева вивчала фізику в університеті та отримала ступінь магістра журналістики.

Українка отримала "Оскар" у престижній номінації: хто вона

instagram.com/_andreicheva

Дівчина працювала з багатьма великими виробничими компаніями Великобританії над різними проєктами.

Українка отримала "Оскар" у престижній номінації: хто вона

instagram.com/_andreicheva

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська піаністка українського походження Надія Шпаченко виграла "Греммі-2020" у категорії "Найкращий збірник класичної музики".

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Автор
Марія Дідик
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"киевлянка, которая сейчас живет в Великобритании" - понимаю, что смешно, но в каком конкретно месте начинать смеяться не пойму. Я родился в Веймаре, а живу в России - веймарец, россиянин, немец? Люди, кто я?
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Нуланд Печеньки, скаленвставательный бутылкозадый иди от! =))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Так а чё, Брэд Питт разве не украинец??? Я в шоке...
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Чому вона бiz вшиванки на Оскари?
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Могла бы, кстати, и щеневмерлу провыть, а то як же?!
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