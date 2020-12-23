У ЗМІ повідомили про можливе продовження популярного серіалу 'Секс і місто'

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що HBO Max планує зняти продовження популярного телесеріалу "Секс і місто". Відповідно до джерела, стрімінговий сервіс вже працює над кінострічкою.

Варто відзначити, що актриса Кім Кетролл не зніматиметься в серіалі, так як раніше вона вже повідомляла про небажання повертатися до проєкту. Про це повідомляє видання Vulture.

Крім того, поки невідомо чи будуть у серіалі використовувати фрагменти сюжету з так і не знятого третього фільму "Секс і місто".

Додамо, що представники HBO Max поки не коментують цю інформацію. Однак раніше актриса Сара Джессіка Паркер зізналася, що їй було б цікаво попрацювати над перезапуском серіалу.

Нагадаємо, "Секс і місто" – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в етер з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома американська актриса Сільвія Майлз, дворазова номінантка на "Оскар" померла у віці 94 років.