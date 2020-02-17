У Жаді і Лукаса з "Клону" росте син: як виглядає хлопчик і на кого схожий

В середині 2000-х бразильський серіал "Клон" рвав рейтинги на нашому ТБ. Його дивилися мільйони людей, а головні герої жалісливої драми з 250 серій надовго стали улюбленими у домогосподарок.

Виявилося, що у головних акторів Мурілу Бенісіо і Джованна Антонеллі, які грали закоханих Лукаса і Жади, дійсно були романтичні почуття одне до одного.

Незабаром після прем'єри у них народився син. Як виглядає син Лукаса і Жаді сьогодні і як склалася їхня доля? Розповідає OBOZREVATEL.

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Бенісіо і Антонеллі

У житті все крутіше

Життя це не мильна опера і тут все відбувається за іншим сценарієм. У 2005 р у пари народився син П'єтро, але це не зміцнило сім'ю, а скоріше навпаки. Через кілька місяців Мурілу і Джованна розлучилися і почався новий етап в їх відносинах: нескінченний конфлікт через опіку над дитиною. Причиною судового розгляду стало бажання колишньої дружини Бенісіо виїхати з дитиною в США до місцевого бізнесмена, з яким у неї був в той момент роман.

Бенісіу зараз

У свою чергу, Бенісіо був не готовий розлучитися з сином. Тяганина тривала кілька років.

А що зараз?

Як це часто буває, час усе розставив на свої місця, пристрасті вляглися. Джованна Антонеллі вийшла заміж за режисера Леонардо Ногейра, народила ще двох дочок і зараз щаслива в шлюбі, на відміну від Мурілу, який так і не знайшов свою половину.

Антонеллі з дочками від другого шлюбу

Актор довгий час зустрічався з актрисою Деборою Фалабелла, але їхні стосунки так і не закінчилися шлюбом, пара розлучилася.

Як виглядає і чим займається син Бенісіо і Антонеллі?

Синові Антонеллі і Мурілу, П'єтро, вже 14, він живе з матір'ю, але і з батьком зустрічається часто. Хлопець великий любитель серфінгу і скейтбордингу. Кажуть, що у П'єтро виразно спостерігаються акторські здібності, та й зовнішність не підкачала.

П'єтро зі зведеними сестрами

Син зоряної пари вчиться і живе в Ріо-де -Жанейро. Вільний час присвячує спілкуванню з друзями і подорожам. У П'єтро склалися чудові стосунки зі своїм зведеним братом Антоніо, сином Мурілу від першого шлюбу. Зміцнює дружбу братів і спільне захоплення серфінгом.

До речі, старший син Бенісіо, вже знімається. Він зіграв одну з ролей другого плану в серіалі "Любов матері", де зайнятий і його батько.

П'єтро (зліва) захоплюється спортом Інстаграм

В одному з інтерв'ю актор зізнався, що найважливіше в його житті - це сини, а він радий, що його відносини Джованною Антонеллі налагодилися і вона назавжди залишиться дуже важливою частиною його життя, оскільки є матір'ю його молодшого сина.

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