У трейлері російського серіалу "Чорнобиль" знайшли ляп

У трейлері російської версії серіалу "Чорнобиль" виявили кіноляп.

Про це повідомили користувачі в соцмережі Twitter. Глядачі звернули увагу на те, що у двох автомобілів, що з'являються в кадрі в різних сценах, однакові номерні знаки (трейлер дивіться нижче).

"Наша відповідь Чорнобилю — серіал Чорнобиль. У якому ми вирішили настільки не запарюватися, що зробили у всіх автомобілів однакові номери", — написав один з користувачів під ніком "Гроза".

Наша відповідь Чорнобилю - серіал ... ЧОРНОБИЛЬ! В якому ми вирішили настільки не запарюватися, що зробили у всіх автомобілів однакові номери. pic.twitter.com/T2LjXOPNUD - Гроза (@Groza_rpv) 25 липня 2019 р

Крім цього інтернет-користувачі висміяли сцену з американським шпигуном, який виявляється замішаний в історії.

Перший кадр трейлера НТВшного серіалу "Чорнобиль" вже вражає. НВО САСАТТ.

До речі, як і очікувалося, все буде по секретних документів - аварію підстроїв диверсант з ЦРУ. Классека. pic.twitter.com/HgkR1tYKKb - олдовая (@justGOOS) 24 липня 2019 р

НТВ виклали трейлер російської версії серіалу "Чорнобиль". За сюжетом, перемежованому любов'ю сссеркі до сссеру-КГБшниками, аварія сталася через ЦРУшники. Поки все, що вдалося зрозуміти.

Засмучусь, якщо в кінці фільму КГБшниками не відверне аварію. - Слина (@Slyooni) 25 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Перша серія американського серіалу "Чорнобиль" від телеканалу НВО вийшла 6 травня 2019 го. Далі епізоди виходили по понеділках — всього 5 серій.

У Росії картину визнали "фільмом про порятунок шкур, а не душ".

Зокрема, стрічку розкритикували ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС.

Пізніше з'явилося пояснення, чому Кремль так накинувся на серіал HBO. Справа полягає в тому, що він продемонстрував ціну брехні влади СРСР, а тепер і Росії.

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