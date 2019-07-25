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У трейлері російського серіалу "Чорнобиль" знайшли ляп

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У трейлері російської версії серіалу "Чорнобиль" виявили кіноляп.

Про це повідомили користувачі в соцмережі Twitter. Глядачі звернули увагу на те, що у двох автомобілів, що з'являються в кадрі в різних сценах, однакові номерні знаки (трейлер дивіться нижче).

"Наша відповідь Чорнобилю — серіал Чорнобиль. У якому ми вирішили настільки не запарюватися, що зробили у всіх автомобілів однакові номери", написав один з користувачів під ніком "Гроза".

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Крім цього інтернет-користувачі висміяли сцену з американським шпигуном, який виявляється замішаний в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Я так и думал, что это все опять русское вранье. Спалились даже в трейлере. Никакая это не хроника! Ихтамнеты опять. Под дулами автоматов! Весь мир с нами!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Прям таки, ляп ))) Да вся киношка россии один сплошной ляп ))))
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Шаповал Виталий
Шаповал Виталий
Сколько лет скрывали,врали ничего не поменялось,виноваты как всегда оказались стрелочники,никто так и не был наказан как за погибших так и за миллионы пострадавших и опять очередная липа как и все в этой стране.
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