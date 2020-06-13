У США змінили правила вибору номінантів на "Оскар"

Американська кіноакадемія оголосила, що починаючи з 2021 року буде змінено правила вибору номінантів на премію "Оскар" у категорії "Найкращий фільм".

Про це повідомляється на офіційному сайті кінопремії. Згідно з новими правилами, їх кількість буде фіксованою: рівно десять. До внесених змін кількість фільмів могла бути значно меншою.

ptel.cz

"Починаючи з 94-ї церемонії, яка пройде у 2021 році, в категорії "Найкращий фільм" будуть представлені десять номінантів, на відміну від кількості, яка коливалася з року в рік", – заявили представники кіноакадемії.

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Зазначається, що основною метою цього рішення є підвищення рівня репрезентативності на конкурсі. Останнім часом організатори кінопремії часто піддаються критиці за недостатню увагу до робіт темношкірих та азійських авторів. Для вирішення цієї проблеми всі працівники кіноакадемії США будуть на щорічній основі проходити курси із боротьби з неусвідомленою упередженістю в судженнях.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що церемонію нагородження американської кінопремії "Оскар" у 2021 році можуть відкласти з 28 лютого на червень.