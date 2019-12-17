У США показали дев'ятий епізод "Зоряних воєн": думки в мережі розділилися

16 грудня відбувся прем'єрний показ дев'ятого епізоду кіносаги "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".
Незважаючи на те, що в широкий прокат стрічка надійде лише 19 грудня, на сайті IMDb вже почалися бурхливі обговорення останньої частини.
Прем'єра "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Getty
Так, головні зірки саги – Дейзі Рідлі, Марк Гемілл, Гаррісон Форд, Адам Дайвер – пройшлися по синій доріжці в Лос-Анджелесі. Заради дебютного показу компанія Disney перекрила цілий квартал у Голлівуді.
"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Getty
Гаррісон Форд
Getty
Келлі Марі Трен
Getty
Дейзі Рідлі
Getty
Оскар Айзек
Getty
Марк Гемілл
Getty
Єн Макдермід
Getty
Під час прем'єри перед глядачами пройшли штурмовики Першого порядку і дроїди R2-D2 і С3РО.
"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Getty
"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Getty
"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Getty
"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Getty
"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Getty
Характерно, що деякі глядачі вже встигли розчаруватися в картині і висловлюють свої негативні враження. Так, користувачі відмічають погану гру акторів, а також політичні повідомлення у фільмі.
Інші ж, навпаки, рекомендують не судити про стрічку ще до того, як вона вийшла в прокат.
Поки до прем'єри саги залишається ще кілька днів, OBOZREVATEL пропонує згадати всі трейлери "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Marvel випустила новий трейлер картини "Месники".
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