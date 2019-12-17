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17 грудня • оновлено в 14:20
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У США показали дев'ятий епізод "Зоряних воєн": думки в мережі розділилися

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16 грудня відбувся прем'єрний показ дев'ятого епізоду кіносаги "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".

Незважаючи на те, що в широкий прокат стрічка надійде лише 19 грудня, на сайті IMDb вже почалися бурхливі обговорення останньої частини.

Прем'єра "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Прем'єра "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Getty

Новини
Помер актор, який зіграв Чубаку в "Зоряних війнах"

Так, головні зірки саги – Дейзі Рідлі, Марк Гемілл, Гаррісон Форд, Адам Дайвер – пройшлися по синій доріжці в Лос-Анджелесі. Заради дебютного показу компанія Disney перекрила цілий квартал у Голлівуді.

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Getty

Гаррісон Форд

Гаррісон Форд

Getty

Келлі Марі Трен

Келлі Марі Трен

Getty

Дейзі Рідлі

Дейзі Рідлі

Getty

Оскар Айзек

Оскар Айзек

Getty

Марк Гемілл

Марк Гемілл

Getty

Єн Макдермід

Єн Макдермід

Getty

Під час прем'єри перед глядачами пройшли штурмовики Першого порядку і дроїди R2-D2 і С3РО.

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Getty

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Getty

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Getty

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Getty

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

Getty

Характерно, що деякі глядачі вже встигли розчаруватися в картині і висловлюють свої негативні враження. Так, користувачі відмічають погану гру акторів, а також політичні повідомлення у фільмі.

У США показали дев'ятий епізод "Зоряних воєн": думки в мережі розділилися
У США показали дев'ятий епізод "Зоряних воєн": думки в мережі розділилися
У США показали дев'ятий епізод "Зоряних воєн": думки в мережі розділилися
У США показали дев'ятий епізод "Зоряних воєн": думки в мережі розділилися

Інші ж, навпаки, рекомендують не судити про стрічку ще до того, як вона вийшла в прокат.

У США показали дев'ятий епізод "Зоряних воєн": думки в мережі розділилися
У США показали дев'ятий епізод "Зоряних воєн": думки в мережі розділилися
У США показали дев'ятий епізод "Зоряних воєн": думки в мережі розділилися

Поки до прем'єри саги залишається ще кілька днів, OBOZREVATEL пропонує згадати всі трейлери "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Marvel випустила новий трейлер картини "Месники".

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Автор
Анна Міхно
Місце
США
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