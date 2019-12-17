У США показали дев'ятий епізод "Зоряних воєн": думки в мережі розділилися

16 грудня відбувся прем'єрний показ дев'ятого епізоду кіносаги "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".

Незважаючи на те, що в широкий прокат стрічка надійде лише 19 грудня, на сайті IMDb вже почалися бурхливі обговорення останньої частини.

Прем'єра "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" Getty

Так, головні зірки саги – Дейзі Рідлі, Марк Гемілл, Гаррісон Форд, Адам Дайвер – пройшлися по синій доріжці в Лос-Анджелесі. Заради дебютного показу компанія Disney перекрила цілий квартал у Голлівуді.

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" Getty

Гаррісон Форд Getty

Келлі Марі Трен Getty

Дейзі Рідлі Getty

Оскар Айзек Getty

Марк Гемілл Getty

Єн Макдермід Getty

Під час прем'єри перед глядачами пройшли штурмовики Першого порядку і дроїди R2-D2 і С3РО.

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" Getty

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" Getty

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" Getty

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" Getty

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" Getty

Характерно, що деякі глядачі вже встигли розчаруватися в картині і висловлюють свої негативні враження. Так, користувачі відмічають погану гру акторів, а також політичні повідомлення у фільмі.

Інші ж, навпаки, рекомендують не судити про стрічку ще до того, як вона вийшла в прокат.

Поки до прем'єри саги залишається ще кілька днів, OBOZREVATEL пропонує згадати всі трейлери "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Marvel випустила новий трейлер картини "Месники".

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