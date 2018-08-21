У списку розчаровані РФ і заборонені в Україні: Путін нагородив артистів

Президент Росії Володимир Путін представив до звань і державних нагород працівників культури і мистецтва.

Згідно з указом, опублікованим на сайті правової інформації, відомий актор і режисер Федір Бондарчук нагороджений орденом Олександра Невського. Нагороду присвоєно "за великий внесок у розвиток вітчизняної культури, мистецтва, ЗМІ та багаторічну плідну діяльність".

Ордена "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня удостоєні режисер Валерій Тодоровський та актор Микола Фоменко.

Згідно з указом "заслуженими артистами Росії" стали актори Віктор Добронравов, Дмитро Дюжев, Леонід Барац, Ростислав Хаіт, а також актриси Дарина Мороз і Світлана Ходченкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Дюжев заявив, що росіяни заслуговують "лабуду" і "туфту", яку їм показують. Скандал стався після того, як актора з квитком у бізнес-клас в аеропорту не пропустили в початок черги.

Федору Бондарчуку заборонений в'їзд в Україну через підтримку агресивної політики Кремля. Однак у травні 2017 року він був обраний почесним головою організації "Українські земляцтва Росії".