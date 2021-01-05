У Швеції проведуть кіноексперимент через COVID-19: необхідно жити на маяку і дивитися серіали

Гетеборзький кінофестиваль у Швеції оголосив про пошуки добровольця, який на самоті вирушить на острів-маяк Патер Ностер посеред моря. Там він проживе тиждень у повній ізоляції, переглядаючи серіали та фільми.

Так, той, хто поїде на острів, має подивитися всі 60 фільмів із програми фестивалю. Серед вимог до кандидата – бути психологічно і емоційно готовим до повної семиденної ізоляції, повідомили на офіційному сайті.

Заявки добровольців почали приймати 4 січня 2021 року. 19 січня буде обрано людину, котора наприкінці місяця вирушить на острів.

Острів-маяк Патер Ностер, куди поселять добровольця. TUT.BY

Учаснику необхідно також працювати на камеру, щоб щодня знімати відеозвіт про цей експеримент. Кандидату не можна брати із собою смартфон, ноутбук і багато інших особистий речей. Усім необхідним для комфортного проживання забезпечать організатори. Вони обіцяють надати запас їжі і напоїв, а також зручне ліжко, яке придбають, відштовхуючись від індивідуальних характеристик добровольця.

Ідея такого незвичайного показу програми кінофестивалю виникла через пандемію. На думку організаторів, наразі багато хто змушений дивитися нове кіно вдома, а не, як раніше, в кінотеатрах.

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