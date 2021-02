У серіалі за грою The Last Of Us знімуться зірки 'Гри престолів'

У гучному серіалі HBO "Один з нас" за грою The Last Of Us зіграють зірки популярної кінострічки "Гра престолів" Педро Паскаль і Белла Ремсі.

Так, Паскаль з'явиться в ролі головного героя Джоела, а Ремсі – 14-річної дівчинки Еллі. Про це повідомляє видання Variety.

Відзначимо, що дія гри The Last of Us розгортається в постапокаліптичному світі, в якому цивілізація була зруйнована пандемією. Головного героя Джоела наймають для того, щоб він вивів Еллі з карантинної зони.

Серіал знімуть знімуть творець популярного фільму "Дилда" Кантемир Балагов і режисер стрічки "Чорнобиль" Крейг Мейзін. Кінострічку планують показати в таймслоті, де демонстрували "Гру престолів".

Нагадаємо, The Last of Us – популярна комп'ютерна гра, розроблена студією Naughty Dog у 2013 році. За перші три дні після релізу було продано близько чотирьох мільйонів копій, а сукупні продажі перевищили 17 мільйонів.

Педро Паскаль – чилійсько-американський актор. У квітні 2014 року з'явився в телесеріалі "Гра престолів" у ролі принца Оберіна Мартелла, яка принесла йому всесвітню популярність.

Белла Ремсі – британська акторка. Лауреатка дитячої премії BAFTA. Найбільш відома за роллю Ліанни Мормонт у телесеріалі "Гра престолів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 28-річний Лукас Паскаль, брат 45-річного актора Педро Паскаля, оголосив себе трансгендерною жінкою. Тепер він просить називати себе Люкс.