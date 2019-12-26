У серіалі "Свати" з'явиться новий персонаж: про кого мова

У сьомому сезоні скандального серіалу "Свати" з'явиться персонаж, якого раніше не було в проекті.
За даними порталу "53news", їм стане Палич – директор сільського клубу, якого зіграє Михайло Трухін, відомий за ролями у серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Іванови-Іванови".
За попередньою інформацією, Палича задіють в епізоді, пов'язаному з весіллям Жені Ковальової, яку грає Анна Кошмал. У серіалі вона виходить заміж за іноземця Джека.
Серіал "Свати"
uaportal.com
Очікується, що в одній із серій сьомого сезону головні герої потраплять до Росії XIX століття.
Михайло Трухін зіграє Палича у "Сватах"
Кадр з відео
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми і серіали за участі Федора Добронравова (у "Сватах" він виконує одну з головних ролей. — Ред.) до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.
Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.
У коментарі для OBOZREVATEL директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набуття чинності рішення Окружного адміністративного суду.
Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.
З 1 липня в Україні почали показ шостого сезону "Сватів".
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