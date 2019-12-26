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26 грудня • оновлено в 20:07
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У серіалі "Свати" з'явиться новий персонаж: про кого мова

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У сьомому сезоні скандального серіалу "Свати" з'явиться персонаж, якого раніше не було в проекті.

За даними порталу "53news", їм стане Палич – директор сільського клубу, якого зіграє Михайло Трухін, відомий за ролями у серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Іванови-Іванови".

За попередньою інформацією, Палича задіють в епізоді, пов'язаному з весіллям Жені Ковальової, яку грає Анна Кошмал. У серіалі вона виходить заміж за іноземця Джека.

Серіал "Свати"

Серіал "Свати"

uaportal.com

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Очікується, що в одній із серій сьомого сезону головні герої потраплять до Росії XIX століття.

Михайло Трухін зіграє Палича у "Сватах"

Михайло Трухін зіграє Палича у "Сватах"

Кадр з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Росія
Тег
Свати
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