У серіалі "Свати" з'явиться новий персонаж: про кого мова

У сьомому сезоні скандального серіалу "Свати" з'явиться персонаж, якого раніше не було в проекті.

За даними порталу "53news", їм стане Палич – директор сільського клубу, якого зіграє Михайло Трухін, відомий за ролями у серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Іванови-Іванови".

За попередньою інформацією, Палича задіють в епізоді, пов'язаному з весіллям Жені Ковальової, яку грає Анна Кошмал. У серіалі вона виходить заміж за іноземця Джека.

Серіал "Свати" uaportal.com

Очікується, що в одній із серій сьомого сезону головні герої потраплять до Росії XIX століття.

Михайло Трухін зіграє Палича у "Сватах" Кадр з відео

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