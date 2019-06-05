ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини кіно

У серіалі "Чорнобиль" від HBO помітили серйозний ляп: фотофакт

2.4тЧитати матеріал російською

У серіалі "Чорнобиль" від HBO, останній епізод якого вийшов 4 червня, помітили ще один серйозний ляп.

Так, один із кадрів підписаний "Москва, березень, 1987". Користувачі помітили, що насправді сцена знята у Києві в районі станції метро "Театральна".

Багатьох обурив цей факт, вони навіть почали звинувачувати сценаристів у тому, що ті поплутали всі локації. "Перший реальний епікфейл "Чорнобиля". Як на думку творчої групи виглядає Москва у березні", – пишуть вони в Telegram.

Новини
"Чорнобиль" від HBO розкрив страшні таємниці СРСР: журналіст помітив показовий нюанс
Кадр із ляпом

Кадр із ляпом

Але були і ті, хто заступився за творців проекту. У Facebook навіть з'явилися перші меми на цю тему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глядачі помітили кіноляп у четвертому епізоді серіалу "Чорнобиль" американського каналу HBO.Так, в одному із кадрів можна побачити пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції, встановлений до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС у Києві неподалік від бібліотеки імені Вернадського.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Телесеріал "Чорнобиль"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ЧАЕС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки