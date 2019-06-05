У серіалі "Чорнобиль" від HBO помітили серйозний ляп: фотофакт

У серіалі "Чорнобиль" від HBO, останній епізод якого вийшов 4 червня, помітили ще один серйозний ляп.

Так, один із кадрів підписаний "Москва, березень, 1987". Користувачі помітили, що насправді сцена знята у Києві в районі станції метро "Театральна".

Багатьох обурив цей факт, вони навіть почали звинувачувати сценаристів у тому, що ті поплутали всі локації. "Перший реальний епікфейл "Чорнобиля". Як на думку творчої групи виглядає Москва у березні", – пишуть вони в Telegram.

Кадр із ляпом

Але були і ті, хто заступився за творців проекту. У Facebook навіть з'явилися перші меми на цю тему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глядачі помітили кіноляп у четвертому епізоді серіалу "Чорнобиль" американського каналу HBO.Так, в одному із кадрів можна побачити пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції, встановлений до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС у Києві неподалік від бібліотеки імені Вернадського.

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