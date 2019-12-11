У Росії зняли з ефіру серіал "Слуга народу"

Російський розважальний телеканал ТНТ повністю зняв популярний український серіал "Слуга народу", після того, як запустив версію із жартом про президента РФ Володимира Путіна.

За даними видання "Ведомости", про це розповів представник каналу, пояснивши, що спочатку ніхто й не збирався показувати більше трьох перших серій.

Зокрема, перші три епізоди було показано в ефірі каналу, який належить "Газпром медіа", в середу, 11 грудня. У телепрограмі було зазначено, що продовження виходитиме в ефірі ТНТ з 19:00 до 20:30 12 та 13 грудня. Проте, тепер вказано серіали "Інтерни" і "СашаТаня".

Серіал "Слуга народу" зняли з ефіру ТНТ після скандалу про Путіна

"Цілком перший сезон спочатку призначався для показу тільки на платформі PREMIER", – сказав представник ТНТ у коментарі журналістам.

А початковий анонс ТНТ щодо щоденного показу серіалу він назвав "маркетинговим ходом з підвищення впізнаваності платформи". Представник ТНТ не став відповідати на питання, чому телеканал вирішив показати весь сезон тільки в інтернеті, тим більше, що серіал доступний в онлайн-кінотеатрі "КиноПоиск" (належить "Яндексу", який заблоковано в Україні. – Ред.).

"Слуга народу" в Росії: де показали з цензурою і без Фото: Лентач

Він також уточнив, що весь сезон буде доступним в онлайн-кінотеатрі PREMIER тільки з 12 грудня. Проте, увечері, напередодні, жодних згадок на платформі не було.

За даними видання, канал швидко поміняв програму, зокрема, призначивши на 22:00 у мобільній та десктопній версіях сайту ТНТ різні заміни. В одній були серіали "Полярний" і "СашаТаня", а в іншій – "Інтерни" і "СашаТаня".

"Путін Хубло" в серіалі "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов до найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.

11 грудня в деяких містах РФ, зокрема й у Москві, вийшов невідредагований перший епізод, в якому був жарт – "Путін Хубло".

Пізніше стало відомо, що в інших регіонах цензура все ж була. Цю сцену вирізали з ефіру.

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