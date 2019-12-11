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11 грудня • оновлено в 23:02
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У Росії зняли з ефіру серіал "Слуга народу"

15.4т
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Російський розважальний телеканал ТНТ повністю зняв популярний український серіал "Слуга народу", після того, як запустив версію із жартом про президента РФ Володимира Путіна.

За даними видання "Ведомости", про це розповів представник каналу, пояснивши, що спочатку ніхто й не збирався показувати більше трьох перших серій.

Зокрема, перші три епізоди було показано в ефірі каналу, який належить "Газпром медіа", в середу, 11 грудня. У телепрограмі було зазначено, що продовження виходитиме в ефірі ТНТ з 19:00 до 20:30 12 та 13 грудня. Проте, тепер вказано серіали "Інтерни" і "СашаТаня".

Серіал "Слуга народу" зняли з ефіру ТНТ після скандалу про Путіна

Серіал "Слуга народу" зняли з ефіру ТНТ після скандалу про Путіна

"Цілком перший сезон спочатку призначався для показу тільки на платформі PREMIER", – сказав представник ТНТ у коментарі журналістам.

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А початковий анонс ТНТ щодо щоденного показу серіалу він назвав "маркетинговим ходом з підвищення впізнаваності платформи". Представник ТНТ не став відповідати на питання, чому телеканал вирішив показати весь сезон тільки в інтернеті, тим більше, що серіал доступний в онлайн-кінотеатрі "КиноПоиск" (належить "Яндексу", який заблоковано в Україні. – Ред.).

"Слуга народу" в Росії: де показали з цензурою і без

"Слуга народу" в Росії: де показали з цензурою і без

Фото: Лентач

Він також уточнив, що весь сезон буде доступним в онлайн-кінотеатрі PREMIER тільки з 12 грудня. Проте, увечері, напередодні, жодних згадок на платформі не було.

За даними видання, канал швидко поміняв програму, зокрема, призначивши на 22:00 у мобільній та десктопній версіях сайту ТНТ різні заміни. В одній були серіали "Полярний" і "СашаТаня", а в іншій – "Інтерни" і "СашаТаня".

"Путін Хубло" в серіалі "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Тег
Серіал Слуга Народу
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Mega Death
Mega Death
Наверное на верху посчитали, что раз этот сериал xoxлов зазомбировал, так он может и москалей, на майдан погнать))) 25-й кадр мля, нашли)))))
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ttt ta
ttt ta
Шутка огонь,давно так не смеялся, чуть животик не надорвал. Гениально. Не удивительно, что вы его президентом выбрали. Вы этого достойны
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Такой откровенной xyйни я ещё никогда не видел. С трудом осилил первую серию, полностью поддерживаю чтобы это гoвнo больше никогда не показывали. И кстати автор этой статьи врет, в России сразу вырезали эту шутку из эфира.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Провосеков Матвей, "И кстати автор этой статьи врет, в России сразу вырезали эту шутку из эфира."__Т.е. забздели сразу??Молодцы, конечно..
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Mega Death
Mega Death
Антошин Денис, они и президента себе выбрали , насмотревшись этой муйни))))) Если бы им Тарзана крутили, они бы и за него проголосовали)))) "banderlogy" , что с них взять))
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