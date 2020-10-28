У Росії зняли серіал "Перевал Дятлова": трейлер викликав ажіотаж у мережі

У мережі опублікували перший трейлер багатосерійного трилера "Перевал Дятлова", перша серія якого вийде 16 листопада на російському каналі ТНТ.

Відео викликало ажіотаж серед користувачів. Багато з них зазначили, що серіал може стати "єдиним якісним продуктом" каналу. Ролик представлено на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У мережі показали трейлер серіалу "Перевал Дятлова". Скриншот (YouTube)

"Сильний трейлер! Вставки з флешбеками під радянську екранізацію просто вогонь", – написали в коментарях.

"На ТНТ прийняли адекватність і випустили придатний трейлер до цікавого проєкту! Це найкращий проєкт каналу", – додали інші.

У мережі розхвалили трейлер серіалу "Перевал Дятлова". Скриншот (YouTube)

Трейлер серіалу "Перевал Дятлова" розхвалили в мережі. Скриншот (YouTube)

"Перевал Дятлова": про що серіал

Гостросюжетний серіал оснований на подіях, що відбулися в 1959 році в уральських горах із групою радянських студентів під керівництвом Ігоря Дятлова. У серіалі реконструюють похід групи до засніжених вершин і розкажуть про слідчі дії КДБ.

Кадр із трейлера "Перевал Дятлова". Скриншот (YouTube)

Славну історію про радянських студентів, загиблих у горах Уралу, глядачам збираються показати з двох боків. Перша сюжетна лінія буде присвячена самому сходженню групи під керівництвом Ігоря Дятлова, друга, відповідно, — розслідуванню вже трагедії.

У серіалі знялися Марія Лугова, Володимир Симонов, Єгор Бероєв, Павло Ворожцов, Олексій Вертков, Олексій Бардуков, Ірина Лукіна, Іван Мулін та інші. Студентів із групи Ігоря Дятлова зіграли молоді актори, які мають схожість із прототипами.

У мережі опублікували трейлер серіалу "Перевал Дятлова". Скриншот (YouTube)

Серіал "Перевал Дятлова": де і коли дивитися 1 серію

"Перевал Дятлова" вийде на екрани в понеділок, 16 листопада. Першу серію буде показано о 22:00 за Москвою на каналі ТНТ. Пізніше серіал буде доступний для перегляду в мережі. На українському телебаченні транслювати "Перевал Дятлова" не будуть.

Кадр із трейлера. Скриншот (YouTube)

Нагадаємо, що 23 січня 1959 року дев'ять студентів під керівництвом п'ятикурсника Ігоря Дятлова вирушили в лижний похід в північноуральські гори. З кінцевої точки маршруту – селища Віжай – 12 лютого група мала послати телеграму в інститутський спортклуб, однак жодних звісток не було. Було організовано пошукову операцію, під час якої було знайдено тіла перших загиблих. Через три місяці після порушення кримінальної справи за фактом загибелі тургрупи її було закрито.

Трейлер "Перевал Дятлова": дивитися онлайн. Скриншот (YouTube)

Через 60 років цією справою зайнялася генпрокуратура РФ, через звернення від родичів загиблих і громадський резонанс. Прокурори провели дев'ять експертиз на місцевості, де загинули туристи, залучили фахівців у сфері геодезії, метрології, а також співробітників МНС.

Читайте на OBOZREVATEL головні версії таємничої загибелі групи Дятлова, а також паранормальні версії смерті туристів.