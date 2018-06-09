У Росії померла знаменита актриса

У Санкт-Петербурзі на 58-му році життя померла відома актриса, заслужена артистка Росії Тетяна Малищицька.

Про це повідомила прес-служба Камерного театру Малищицького, в якому протягом багатьох років працювала актриса. Причину смерті жінки не уточнили.

"Молодіжний театр на Фонтанці та Камерний театр Малищицького з сумом повідомляють про раптову смерть Тетяни Малищицької, заслуженої артистки Росії, дочки і соратника відомого радянського та російського режисера, педагога, засновника кількох театрів Володимира Малищицького", - написано в заяві.

Тетяна Малищицька відома за ролями в таких серіалах, як "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный" та інших. Також вона зіграла у фільмі "Гадкие лебеди".

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