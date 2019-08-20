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У Росії померла зірка серіалів "Бригада" і "Моя прекрасна няня"

16.2т Читати матеріал російською

Відома російська актриса Олександра Назарова померла на 80-му році життя в Москві.

Про це повідомив офіційний сайт Московського драматичного театру ім. М. Н. Єрмолової.

"Щойно прийшла гірка звістка: не стало дивовижної, чудової, унікальної Олександри Іванівни Назарової. Це непоправна втрата не тільки для нашого театру, а й для всього російського мистецтва", – йдеться в повідомленні.

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Олександра Назарова померла

Олександра Назарова померла

ermolova

Про дату, час і місце прощання буде повідомлено додатково. Назарова відома ролями у фільмах "А якщо це любов?", "Екіпаж". Також її знають за серіалами "Бригада" і "Моя прекрасна няня".

Назарова в серіалі

Назарова в серіалі "Моя прекрасна няня"

24СМИ

На її рахунку – більше 80 ролей у фільмах і телесеріалах. Також вона знімалася в таких картинах: "Нічний дозор", "А якщо це любов", "Принцеса на бобах". Працювала над озвученням ігрових і анімаційних фільмів, наприклад, Віллі з "Качині історії" в 90-х роках.

Олександра Назарова - "На куту біля Патріарших"

Олександра Назарова - "На куту біля Патріарших"

Кинотеатр.ру

Олександра Назарова - "Бригада"

Олександра Назарова - "Бригада"

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Росія Москва
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смерть Новини Росії
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