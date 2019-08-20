У Росії померла зірка серіалів "Бригада" і "Моя прекрасна няня"

Відома російська актриса Олександра Назарова померла на 80-му році життя в Москві.

Про це повідомив офіційний сайт Московського драматичного театру ім. М. Н. Єрмолової.

"Щойно прийшла гірка звістка: не стало дивовижної, чудової, унікальної Олександри Іванівни Назарової. Це непоправна втрата не тільки для нашого театру, а й для всього російського мистецтва", – йдеться в повідомленні.

Олександра Назарова померла ermolova

Про дату, час і місце прощання буде повідомлено додатково. Назарова відома ролями у фільмах "А якщо це любов?", "Екіпаж". Також її знають за серіалами "Бригада" і "Моя прекрасна няня".

Назарова в серіалі "Моя прекрасна няня" 24СМИ

На її рахунку – більше 80 ролей у фільмах і телесеріалах. Також вона знімалася в таких картинах: "Нічний дозор", "А якщо це любов", "Принцеса на бобах". Працювала над озвученням ігрових і анімаційних фільмів, наприклад, Віллі з "Качині історії" в 90-х роках.

Олександра Назарова - "На куту біля Патріарших" Кинотеатр.ру

Олександра Назарова - "Бригада"

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