У Росії померла зірка серіалів "Бригада" і "Моя прекрасна няня"

Відома російська актриса Олександра Назарова померла на 80-му році життя в Москві.
Про це повідомив офіційний сайт Московського драматичного театру ім. М. Н. Єрмолової.
"Щойно прийшла гірка звістка: не стало дивовижної, чудової, унікальної Олександри Іванівни Назарової. Це непоправна втрата не тільки для нашого театру, а й для всього російського мистецтва", – йдеться в повідомленні.
Олександра Назарова померла
ermolova
Про дату, час і місце прощання буде повідомлено додатково. Назарова відома ролями у фільмах "А якщо це любов?", "Екіпаж". Також її знають за серіалами "Бригада" і "Моя прекрасна няня".
Назарова в серіалі "Моя прекрасна няня"
24СМИ
На її рахунку – більше 80 ролей у фільмах і телесеріалах. Також вона знімалася в таких картинах: "Нічний дозор", "А якщо це любов", "Принцеса на бобах". Працювала над озвученням ігрових і анімаційних фільмів, наприклад, Віллі з "Качині історії" в 90-х роках.
Олександра Назарова - "На куту біля Патріарших"
Кинотеатр.ру
Олександра Назарова - "Бригада"
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