У Росії померла 45-річна актриса з "Убойной силы"
У Росії на 46-му році життя померла від раку шлунку актриса Марина Макарова.
Як повідомляє "Комсомольська правда", онкологічне захворювання на четвертій стадії діагностували у Макарової в червні.
Колектив Костромського камерного драматичного театру висловив співчуття на сторінці "ВКонтакте".
"Немає слів. Світла, чуйна, талановита людина. Любимо і завжди будемо пам'ятати", – пишуть колеги актриси.
Марина Макарова, крім своєї роботи в театрі, відома ролями в серіалах "Таємниці слідства", "Убойная сила", "Фаворський", "Ливарний" та інших.
Раніше OBOZREVATEL згадав, хто з відомих українських і російських акторів теж зіткнувся з раком і не зміг його подолати.