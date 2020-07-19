У Росії померла 45-річна актриса з "Убойной силы"

Кіно 16:38, 19.07.2020 Оновлено: 16:41, 19.07.2020

У Росії на 46-му році життя померла від раку шлунку актриса Марина Макарова.

Як повідомляє "Комсомольська правда", онкологічне захворювання на четвертій стадії діагностували у Макарової в червні.

Колектив Костромського камерного драматичного театру висловив співчуття на сторінці "ВКонтакте".

"Немає слів. Світла, чуйна, талановита людина. Любимо і завжди будемо пам'ятати", – пишуть колеги актриси.

Марина Макарова, крім своєї роботи в театрі, відома ролями в серіалах "Таємниці слідства", "Убойная сила", "Фаворський", "Ливарний" та інших.

Марина Макарова померла від раку
Макарова зіграла в "Убойной силе"
У Марини Макарової діагностували онкологію на четвертій стадії
Скрин "ВКонтакте"

Раніше OBOZREVATEL згадав, хто з відомих українських і російських акторів теж зіткнувся з раком і не зміг його подолати.

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