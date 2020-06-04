У Росії покажуть нову версію "Ну, постривай": як виглядає вовк із мультфільму

Єва Романова Кіно 18:04, 4.06.2020 Оновлено: 18:19, 4.06.2020

Російська студія "Союзмультфільм" показала, як буде виглядати вовк із легендарного мультика "Ну, постривай!" у сучасній версії стрічки.

Так, зображення розіслали акторам, які брали участь у кастингу на озвучку персонажа, після чого його злили в мережу, пише Telegram-канал Mash.

Автори оновленої версії культового персонажа вибирали з 50 варіантів, включно з 18 різними зачісками і чотирма варіаціями хвоста.

Кадр мультфільму "Ну, постривай!"
Комсомольська правда

Після публікації зображення у ЗМІ у "Союзмультфільм" заявили, що в мережу потрапив не остаточний варіант образу Вовка..

"Оскільки новий мультсеріал буде не прямим продовженням популярної класичної версії, створеної режисером В'ячеславом Котьоночкіним, а перезапуском (ребутом), то творча група проєкту перебуває в пошуку сучасного графічного стилю", – заявила прессекретарка студії Марина Малигіна.

Нова версія вовка з "Ну, постривай!"
Telegram-канал Mash

Прем'єра перезапуску "Ну, постривай!" може відбутися в кінці літа або на початку осені 2020 року. Новий сезон буде складатися з 52 епізодів. Головних героїв, за словами розробників, "зроблять актуальними, зрозумілими сучасному поколінню".

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