У ремейку "Містера і місіс Сміт" головного героя зіграє темношкірий репер

У ремейку фільму "Містер і місіс Сміт" ролі персонажів, яких в оригінальній картині грали Бред Пітт і Анджеліна Джолі, виконають темношкірий репер Дональд Гловер і британська акторка Фібі Воллер-Брідж.

Про це повідомив сам Гловер на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що ремейк картини буде знято у форматі серіалу, який вийде 2022 року. Режисером стане Франческа Слоун, відома за роботами над "Фарго", "Стартапом" і "Першими".

Фібі Воллер-Брідж і Жональд Гловер report.ge

Оригінальна картина "Містер і місіс Сміт" вийшла 2005 року. За сюжетом чоловік і дружина Джон і Джейн працюють потай один від одного замовними вбивцями. Настає момент, коли вони отримують замовлення одне на одного.

Кадр із фільму "Містер і місіс Сміт" pinterest.com

Дональд Гловер – американський актор, режисер, сценарист, музикант і комік. Він став відомий як сценарист серіалу "Студія 30" і актор у комедійному серіалі "Спільнота". Він також озвучував ремейк мультфільму "Король Лев". Крім того, Гловер пише музику під псевдонімом Childish Gambino – у цій сфері він особливо прославився з піснею This is America.

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