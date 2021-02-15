У рімейку "Містера і місіс Сміт" головного героя зіграє темношкірий репер

У рімейку фільму "Містер і місіс Сміт" ролі персонажів, яких в оригінальній картині грали Бред Пітт і Анджеліна Джолі, виконають темношкірий репер Дональд Гловер і британська актриса Фібі Воллер-Брідж.

Про це повідомив сам Гловер на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що ремейк картини буде знято у форматі серіалу, який вийде у 2022 році. Режисером стане Франческа Слоун, відома за роботами над "Фарго", "Стартапом" і "Першими".

Оригінальна картина "Містер і місіс Сміт" вийшла у 2005 році. За сюжетом чоловік і дружина Джон і Джейн працюють потай один від одного замовними вбивцями. Настає момент, коли вони отримують замовлення один на одного.

Дональд Гловер – американський актор, режисер, сценарист, музикант і комік. Він став відомий як сценарист серіалу "Студія 30" і актор в комедійному серіалі "Спільнота". Він також озвучував ремейк мультфільму "Король Лев". Крім того, Гловер пише музику під псевдонімом Childish Gambino – в цій сфері він особливо прославився з піснею This is America.

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