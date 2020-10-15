У новому сезоні "Корона" з'являться принцеса Діана і Маргарет Тетчер. Відео

Netflix презентував офіційний тизер четвертого сезону серіалу "Корона", який складатиметься з десяти серій. Його прем'єра відбудеться 15 листопада.

Так, у новому сезоні з'являться принцеса Діана, яку зіграє Емма Коррін, і Маргарет Тетчер у виконанні Джилліан Андерсон. У ролику можна побачити й інших нових персонажів (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також у серіалі зіграють і відомі актори за минулими сезонами: Тобайс Мензіс (принц Філіп) і Джош О'Коннор (принц Чарльз). А для Олівії Колман (Єлизавета II) та Хелени Бонем Картер (принцеса Маргарет) четвертий сезон стане останнім.

Відзначимо, серіал "Корона" виходить з 2016 року. У ньому розповідається про життя королівської сім'ї з моменту весілля Єлизавети II до теперішнього часу.

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