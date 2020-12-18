У новому фільмі "Гамлет" вперше головну роль зіграє жінка

Софія Ковнір Кіно 16:25, 18.12.2020

За відомою трагедією Вільяма Шекспіра "Гамлет" знімуть фільм, у головній ролі якого з'явиться жінка. Її зіграє популярна актриса Нумі Рапас.

Режисером кінострічки став Алі Аббасі. Зйомки стрічки заплановано на осінь 2021 року. Про це повідомляє видання Daedline.

За словами режисера, він вирішив зробити нову версію історії про Гамлета. Він хоче, щоб фільм вийшов божевільним.

Крім того, сама актриса Рапас заявила, що вона завжди мріяла про таку роль. Знаменитість вважає, що Аббасі креативно підійшов до кінострічки і назвала його хоробрим режисером.

Актриса Нумі Рапас
Woman on Top

  • Нагадаємо, Алі Аббасі – це шведський режисер іранського походження, відомий завдяки фільмам "Шеллі" і "На межі світів".

  • Нумі Рапас – шведська актриса, яка дебютувала в кіно у віці семи років, взявши участь у масових сценах в шведсько-ісландському фільмі "Тінь ворона".

  • "Гамлет" – трагедія Вільяма Шекспіра в п'яти актах, одна з найвідоміших його п'єс і одна з найвідоміших у світовій драматургії. Написана у 1600-1601 роках. Це найдовша п'єса Шекспіра – в ній 4042 рядки і 29 551 слово.

Кадр із фільму "Гамлет" (1948)
www.film.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудські актори Нумі Рапас і Том Харді знялися у фільмі "Порятунок тварин".

Коментувати
Кіно

Дивіться також

Україна в ОБСЄ відреагувала на заяву віцеспікера Держдуми про "неповноцінність"

Єрмак – агент Росії? У Раді у справі "вагнерівців" заслухали офіцера розвідки Міноборони

Силовики Росії погодилися допомогти Білорусі під час протестів

Вакцини до 2022-го не чекати? Як Україна стала "червоною" плямою на карті Європи і хто винен

Кабмін не знайшов грошей на вакцини й зарплати медикам, але збільшив свій бюджет на машини, картини й папір