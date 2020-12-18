У новому фільмі 'Гамлет' вперше головну роль зіграє жінка

За відомою трагедією Вільяма Шекспіра "Гамлет" знімуть фільм, у головній ролі якого з'явиться жінка. Її зіграє популярна актриса Нумі Рапас.

Режисером кінострічки став Алі Аббасі. Зйомки стрічки заплановано на осінь 2021 року. Про це повідомляє видання Daedline.

За словами режисера, він вирішив зробити нову версію історії про Гамлета. Він хоче, щоб фільм вийшов божевільним.

Крім того, сама актриса Рапас заявила, що вона завжди мріяла про таку роль. Знаменитість вважає, що Аббасі креативно підійшов до кінострічки і назвала його хоробрим режисером.

Нагадаємо, Алі Аббасі – це шведський режисер іранського походження, відомий завдяки фільмам "Шеллі" і "На межі світів".

Нумі Рапас – шведська актриса, яка дебютувала в кіно у віці семи років, взявши участь у масових сценах в шведсько-ісландському фільмі "Тінь ворона".

"Гамлет" – трагедія Вільяма Шекспіра в п'яти актах, одна з найвідоміших його п'єс і одна з найвідоміших у світовій драматургії. Написана у 1600-1601 роках. Це найдовша п'єса Шекспіра – в ній 4042 рядки і 29 551 слово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудські актори Нумі Рапас і Том Харді знялися у фільмі "Порятунок тварин".