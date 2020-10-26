У новій версії "Попелюшки" від Disney головним героєм буде темношкірий хлопець

Кіностудія Disney зніме нову адаптацію класичної казки про Попелюшку. Цього разу в центрі історії виявиться не дівчина, а темношкірий хлопець з Нью-Йорка.

Про це повідомляє видання Deadline. За словами інсайдерів, головну роль зіграє 19-річний актор Чоузен Джейкобс, який став відомим після виходу хоррора "Воно". Згідно із сюжетом, підліток хоче створювати оригінальні снікери, але поки змушений працювати на складі. Свій талант хлопець приховує від названого батька й двох зведених братів. Одного разу герой знайомиться з Кірою, донькою легенди NBA, і починає боротися за свою мрію стати дизайнером кросівок.

Кадр з фільму Sneakerella Twitter-аккаунт Disney +

До речі, крім Джейкобса, у фільмі знімуться Лексі Андервуд ("І всюди тліють пожежі") та баскетболіст, чотириразовий чемпіон НБА Джон Селлі. Проєкт буде називатися "Sneakerella" ("Кроссолушка"), його сценарій напишуть Тамара Чесна, Джордж Гор II та Мінді Стерн. Режисером картини виступить Елізабет Аллен Розенбаум. Прем'єра стрічки запланована на наступний рік.

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