У мережі з'явився офіційний трейлер фільму "Том і Джеррі"

Компанія Warner Bros. показала перший офіційний трейлер до фільму "Том і Джеррі".

Прем'єра відбудеться в 2021 році. Відповідне відео опубліковано в YouTube (його можна подивитися в кінці новини).

За сюжетом, Джеррі переїжджає в один з кращих готелів Нью-Йорка напередодні "весілля століття". І організатор в розпачі запрошує Тома допомогти їй позбутися гризуна.

Війна кота і миші загрожує зруйнувати не тільки її кар'єру, але і весілля, і, можливо, навіть сам готель.

Warner Bros. показала перший офіційний трейлер до фільму "Том і Джеррі" CNN

Одначасно на горизонті з'являється нова проблема: заповзятливий менеджер готелю починає плести інтриги проти всіх трьох.

Приголомшливе поєднання класичної анімації та ігрового кіно переносить нові пригоди Тома і Джеррі на великі екрани і розширює поле битви легендарних героїв, змушуючи їх зробити неможливе: об'єднатися, щоб врятувати ситуацію.

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