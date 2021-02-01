У мережі з'явився офіційний трейлер до фільму "Скажене весілля 3"

У мережі показали трейлер до третьої частини популярного українського фільму "Скажене весілля". У головних ролях з'явилися актори Катерина Файн та В'ячеслав Хостікоєв. Прем'єру заплановано на 25 лютого.

Крім того, у стрічці знімуться безліч інших відомих артистів. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Згідно із сюжетом, минуло чотири роки після останнього весілля, і ось одружитися зібрався наймолодший із родини Середюків – Захар.

Традиційно для дітей Василя, для створення сім'ї він обрав екзотичну пару – дочку циганського барона, красуню Раду. І хоча батько поклявся цього разу не псувати весілля, та й невістка йому подобається, але спокійне свято – не в традиціях Середюка.

Акторський склад фільму "Скажене весілля" Telekritika

Добре знайомих персонажів франшизи знову зіграють Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько та Арам Арзуманян.

Також у фільмі зіграє популярний виконавець ромського походження Петро Чорний, який ще й став консультантом проєкту, щоб зберегти автентичність усіх циганських традицій та обрядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак Олег Винник поділився із шанувальниками фотографіями зі зйомок третьої частини комедії "Скажене весілля", які тривали два місяці.