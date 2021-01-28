У мережі з'явилося перше фото Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани

Юля Ухіна Кіно 16:29, 28.01.2021 Оновлено: 17:04, 28.01.2021

У мережі з'явився перший офіційний кадр з американською актрисою Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани з історичної драми "Спенсер".

Відповідний знімок був опублікований в Twitter-акаунті Neon. На ньому знаменитість позувала з коротким світлим волоссям. Крім того, стилісти детально відтворили один з виходів Леді Ді, одягнувши Стюарт в малиновий жакет, чорну блузку і капелюшок з чорної сіткою.

Крістен Стюарт в образі принцеси Діани
Twitter-аккаунт Neon

Зазначимо, що кадр здивував багатьох користувачів мережі. Юзери зазначили, що актриса як дві краплі схожа на принцесу Уельську.

"Дівчина на фото – це Крістен Стюарт чи принцеса Діана?", "Крістен має чудовий вигляд! Вже не можу дочекатися фільму!" – написали вони.

Кадр здивував багатьох користувачів мережі
Кадр здивував багатьох користувачів мережі

"Спенсер": що відомо про фільм

Фільм розповість про один з найдраматичніших моментів в житті принцеси Діани. За сюжетом, Леді Ді проведе різдвяний вікенд 1991 року з королівською сім'єю. Саме в Норфолку принцеса вирішить розлучитися з Чарльзом.

До речі, що режисером драми "Спенсер" виступив Пабло Ларрейн, який і запропонував Крістен Стюарт роль принцеси Діани. Зйомки картини проходитимуть в Німеччині та Великобританії, а запуск фільму очікується восени 2021 року. У 2022 році виповнюється 25 років від дня смерті Діани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Бріджертон" став найпопулярнішою стрічкою Netflix, встановивши абсолютний рекорд переглядів для цього стримінгового сервісу.

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