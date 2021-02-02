У мережі з'явилася можлива назва нової частини "Матриці"

У мережу випадково потрапила назва четвертої частини "Матриці" – ймовірно фільм отримає назву "Воскресіння" (Resurrections).

Таке припущення з'явилося після того, як стилістка по зачісках Шуніка Террі опублікувала на особистій сторінці в Instagram фото жакета, подарованого їй на закінчення зйомок. Там і було написано, що фільм буде називатися "Матриця: Воскресіння". Про це повідомляє видання Engadget.

До речі, знімок, який потрапив в мережу, оперативно стали видаляти. А самі творці стрічки інформацію не підтвердили.

Twitter-акаунт Matt Brian

Нагадаємо, вихід "Матриці 4" перенесли на 22 грудня 2021 року. Warner Bros. показала трейлер кінопрем'єр 2021 року, куди увійшла й ця стрічка. До своїх ролей повернуться Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс, які зіграли відповідно Нео та Трініті. Сюжет тримається в секреті.

У режисерське крісло сяде одна з творців оригінальної трилогії Лана Вачовскі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше режисерка Вачовскі підтвердила фанатську теорію про те, що трилогія "Матриця" присвячена трансгендерам та гендерній ідентичності.