У мережі показали закулісся серіалу "Бріджертони". Відео

Софія Ковнір Кіно 15:07, 19.01.2021 Оновлено: 15:07, 19.01.2021

У мережі показали відео закулісся гучного мінісеріалу "Бріджертони". Так, головні актори репетирували свої танцювальні рухи для кінострічки.

Відповідні ролики опублікував хореограф Джек Мерфі на YouTube-каналі. Знаменитості ретельно готувалися до своїх ролей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, в одному з кадрів актори Фібі Дайневор і Реге-Жан репетирували свій останній танець галопад, який показали в серіалі. Спочатку пара танцювала одна, а потім до них приєдналися їхні колеги.

В іншому відео Нікола Кохлан і Люк Ньютон репетирували ірландський танець.

Актори Фредді Строма і Фібі Дайневор також разом виконали елегантний танець. Потім Джессіка Медсен і Строма відрепетирували свій витончений виступ на балу Ingenue.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 грудня на Netflix пройшла прем'єра мінісеріалу "Бріджертони", який розповідає про впливове англійськое сімейство. Так, у мережі глядачі стали бурхливо обговорювати кінострічку.

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