У мережі показали трейлер до фільму "Смерть 2020-му": стала відома дата прем'єри

Софія Ковнір Кіно 19:21, 21.12.2020

На стрімінговой платформі Netflix опублікували трейлер до гучного фільму "Смерть 2020-му" (Death To 2020). Головним сценаристом кінострічки є Чарлі Брукер – автор серіалу "Чорне дзеркало".

Прем'єра комедійної псевдодокументальної картини запланована на 27 грудня цього року. Одну з ролей у фільмі виконає Х'ю Грант. Відповідний ролик вийшов на YouTube-каналі Netflix (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, також у фільмі "Смерть 2020-му" з'являться такі відомі актори як Семюел Л. Джексон, Ліза Кудроу, Джо Кірі, Леслі Джонс і багато інших.

Відзначимо, що в стрічці вигадані експерти розкажуть усі жахи і події 2020 року, що минає. Крім того, у фільмі використовують реальну хроніку.

Фільм "Смерть 2020-му"
YouTube

Нагадаємо, Чарлі Брукер відомий як творець серіалу "Чорне дзеркало", в якому показано вплив інформаційних технологій на людські відносини. Серії кінострічки називаються Smithereens/"Осколки", "Rachel, Jack and Ashley, Too" /"Рейчел, Джек і Ешлі теж" і "Striking Vipers"/"Разючі гадюки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Чорне дзеркало" був номінований на премію "Еммі".

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