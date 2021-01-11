У мережі показали тизер продовження серіалу "Секс і місто"

У мережі показали перший тизер до популярного серіалу "Секс і місто", який знову повертається на екрани. Дата прем'єри поки невідома.

Відповідний ролик опублікувала актриса і виконавиця головної ролі Сара Джесіка Паркер на своїй сторінці в Instagram. За словами знаменитості, кінострічка вийде на платформі HBO Max (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що поки деталі сюжету не розкриваються. Відомо, що серіал буде складатися з 10 епізодів, а зйомки стартують вже цієї весни в Нью-Йорку.

Крім того, раніше Сара Джессіка Паркер зізналася, що їй було б цікаво попрацювати над перезапуском серіалу. Актриса Кім Кетролл не зніматиметься в картині, так як раніше вона вже повідомляла про небажання повертатися до проєкту.

Кадр із фільму "Секс і місто" Газета.ру

Нагадаємо, "Секс і місто" – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в етер з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома американська актриса Сільвія Майлз, дворазова номінантка на "Оскар", яка зіграла в серіалі "Секс і місто", померла у віці 94 років.